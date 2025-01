Lenker (40) wurde bewusstlos und krachte in Gegenverkehr: 3 Verletzte

Der Unfall ereignete sich Samstagabend gegen 17.30 Uhr. Der 40-Jährige aus Haag am Hausruck war auf der L520 von Haag am Hausruck kommend Richtung Gaspoltshofen unterwegs. Kurz vor Gaspoltshofen (Straßenkilometer 10,5), wurde er vermutlich aufgrund einer vorangegangenen Krankheit benommen und verlor das Bewusstsein. Er kam auf die Gegenfahrbahn und touchierte ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrzeuge landeten stark beschädigt in einem angrenzenden Feld.

Der 40-jährige Unfallverursacher, der Lenker des entgegenkommenden Autos, ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen und sein Beifahrer, ebenfalls ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Grieskichen, wurden bei dem Unfall verletzt und in das Krankenhaus Wels gebracht.

An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.

