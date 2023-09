Leiter in einem "Leuchtturm" der Bildungslandschaft

60.000 Besucher kommen jedes Jahr ins diözesane Bildungshaus Schloss Puchberg, es ist damit eines der größten Bildungshäuser in Österreich. Seit 1. September leitet es der Offenhausener Christoph Burgstaller, der dem Eferdinger Helmut Außerwöger nachfolgte. Zu seinem Start begann gleichzeitig das Arbeitsjahr mit zahlreichen Kursen. "Da läuft alles auf vollen Touren, das Leben pulsiert, das ist etwas sehr Inspirierendes", sagt Burgstaller. So war etwa bei einem Treffen der neuen Pfarrverantwortlichen das Haus bis auf den letzten Platz gefüllt, Lehrlingsgruppen brachten jugendlichen Elan ins Haus, und Kunstinteressierte kamen bei einer Vernissage auf ihre Kosten.

Ehrenamtliche stärken

Inhaltlich möchte der 46-Jährige zwei Dinge schärfen, die für die Zukunft wichtig sind. "Wir setzen in der neuen diözesanen Struktur ganz stark auf Ehrenamtliche, diese müssen wir stärken und befähigen, noch stärker für das einzutreten, was ihnen in der kirchlichen Landschaft wichtig ist", betont er. Gleichzeitig müssten die Hauptamtlichen sensibilisiert werden, mit den Ehrenamtlichen gut umzugehen.

Akzente für junge Besucher

Das Zweite sei, bewusst Akzente für junge Besucher zu setzen. Am Freitag wurde etwa eine Kleidertauschbörse organisiert, mit der die junge Zielgruppe angesprochen wurde. "Wir wollen sie immer wieder einladen, zu uns zu kommen, und würden uns freuen, sie bei unseren Bildungsprogrammen wiederzusehen", sagt Burgstaller, der jahrelang im Bereich Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet hat und Vater von mittlerweile drei erwachsenen Kindern ist. Für junge Menschen gibt es etwa Angebote im Bereich Persönlichkeitsentwicklung wie ein Selbstbewusstseinstraining für junge Frauen. Bekannt ist Puchberg bei jungen Paaren, die kirchlich heiraten wollen, vor allem für die Ehevorbereitungskurse, bei denen es auch darum geht, die Beziehungsfähigkeit zu stärken.

Auf die Frage, was ihn an dem Job besonders gereizt hat, sagt er: "Die Vielfältigkeit. Und dass ich einen Leuchtturm in der Bildungslandschaft gemeinsam im Team weiterentwickeln darf." Im Leitungsteam sind neben Burgstaller Rektor Adi Trawöger, Direktor-Stellvertreterin Gabriele Hofer-Stelzhammer und die Bildungsreferentinnen Christine Tröbinger (Kunst und Kreativität) und Maria Zachhalmel (Kommunikation, Gesellschaft, Umwelt und Spiritualität).

Treffen gegen Rassismus

Das Bildungshaus, das heuer sein 70-Jahr-Jubiläum feierte, ist auch ein Ort für Diskurs, wo unterschiedliche gesellschaftliche, oft auch brisante Themen debattiert werden. So findet am 14. Oktober ein Treffen mit rund 200 Teilnehmern gegen Rassismus und Rechtsextremismus statt.

Im Bildungshaus sind aktuell rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Besucherzahlen entwickeln sich nach den schwierigen Coronajahren wieder sehr gut. In den vergangenen Jahren wurde viel investiert, etwa in einen neuen Innenhof und eine Dachsanierung. In einem nächsten Schritt stehen Investitionen im Gästehausbereich an.

Auf einen Termin in nächster Zeit freut sich Burgstaller besonders: Am 6. Oktober wird einer der bekanntesten spirituellen Lehrer im deutschsprachigen Raum, Pierre Stutz, Autor von rund 40 Büchern, aus seiner bewegenden Autobiografie "Wie ich der wurde, den ich mag" lesen. Beginn ist um 19 Uhr.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger