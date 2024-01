Leichtathletik: Welser Talente starteten stark in die Hallensaison

Die intensiven Vorbereitungen auf die neue Hallensaison haben sich für die Leichtathleten des PSV Wels ausgezahlt, laut Trainer und Sektionsleiter Hans Ryzy verlief der Auftakt sehr erfolgreich.

Vor allem die Mädchen überzeugten bei den Landesmeisterschaften der Altersklassen U18 und U20 in der Linzer TipsArena am vergangenen Wochenende. So sicherte sich die 16-jährige Olivia Benesch in der U18-Klasse gleich drei Titel. Das Welser Talent triumphierte im Weitsprung (5,51 Meter), Kugelstoß (12,79 Meter) sowie im 60-Meter-Hürdenlauf (9,14 Sekunden).

Trainingskollegin Corinna Marica eroberte beim Auftakt der Hallensaison gleich zwei Titel. Die 17-Jährige gewann in der U20-Klasse sowohl den Drei- (11,24 Meter) als auch den Weitsprung. "Die Mädels sind sehr engagiert und haben starke Leistungen gezeigt", sagt PSV-Trainer Ryzy.

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber