Leichtathletik: Welser Talent mit guten Titelchancen

Gut ausgeruht und mit vollem Fokus nimmt das Welser Leichtathletik-Talent Olivia Benesch am Samstag und Sonntag die österreichischen Meisterschaften in der U18-Altersklasse in der Linzer Tips-Arena in Angriff. "Sie kann hoffentlich wieder um den Sieg mitkämpfen", sagt ihr Trainer Richard Marschal.

U18-EM als großes Ziel

Am vergangenen Wochenende "belohnte" sich die Nachwuchsathletin des PSV Wels, wie berichtet, mit dem Mehrkampf-Titel. "Ich habe den Wettkampf schon ordentlich in den Beinen gespürt, aber der Titel zeigt mir, dass sich die ganze harte Arbeit der letzten Jahre ausgezahlt", sagt Benesch.

Zwei Tage gab es zur Regeneration frei, dann begannen die Vorbereitungen auf den Abschluss der Hallensaison. Die 16-Jährige startet am Wochenende in vier Disziplinen: 60-Meter-Hürdenlauf, Kugelstoß, Hoch- und Weitsprung.

Vor allem im Kugelstoß habe sie, laut ihrem Trainer gute Titelchancen. Marschal traut der Schülerin des Sportgymnasiums auch noch "große Leistungssprünge" zu. "Das große Ziel für dieses Jahr ist international starten zu können und die Qualifikation für die U18-EM in Banska Bystrica."

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber