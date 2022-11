Lehrlinge als "Klimachecker" in der eigenen Firma

"Klimachecker:innen at Work" heißt ein Projekt des Klimabündnisses OÖ, bei dem Lehrlinge zu Klimabotschaftern ausgebildet werden. Eines der derzeit sechs teilnehmenden Unternehmen ist der Welser Seile- und Umreifungsbänder-Hersteller Teufelberger. Junge Nachwuchskräfte initiieren eigene Klimaprojekte, die nicht nur nachhaltig sind, sondern auch einen Mehrwert für das Unternehmen haben. Die Lehrlinge Eda Akay, Edanur Dogan und Elias Steiner präsentierten bei einem Pressetermin mit Umwelt- und Klimaschutz-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) ihre ersten umgesetzten Ideen. So haben die Lehrlinge ein Sammelsystem für PET-Flaschen in der Firma entwickelt, die Abholung und Verwertung der PET-Flakes über ein externes Unternehmen in die Wege geleitet und sich darum gekümmert, dass die geschredderten PET-Flaschen nach interner Qualitätskontrolle in den Produktionskreislauf rückgeführt werden. So liefert eine einzige PET-Flasche das Material für ein drei Meter langes Umreifungsband. Die Kunststoffbänder werden vielfältig eingesetzt, etwa zur Transportsicherung von schweren Lasten.

"Meine Motivation, daran teilzunehmen, ist, dass ich etwas für die Umwelt machen möchte", sagt Prozesstechniker-Lehrling Elias Steiner. Denn die Folgen des Klimawandels seien bereits deutlich spürbar. Edanur Dogan, Industriekauffrau im zweiten Lehrjahr, gefällt am Projekt, dass sie in einer kleinen Gruppe selbstständig arbeiten dürfen. Auch im Bereich Energie haben die jungen Leute an den Schaltern gedreht. So wurden Bewegungsmelder installiert und im Hochregallager die Beleuchtung auf LED-Lichter umgestellt. In Planung sind neue Spülkästen in den WC-Anlagen, um den Wasserverbrauch zu reduzieren. Außerdem soll ein "Repair-Café" zum gemeinsamen Reparieren von kaputten Haushaltsgeräten stattfinden.

Für das kunststoffproduzierende Welser Unternehmen ist Nachhaltigkeit ein Riesenthema, auch wegen des zunehmenden "Plastic-Bashing", wie Jürgen Scheiblehner, Geschäftsführer von Strapping Solutions (Umreifungslösungen), sagt. "Unser Produkt wäre für eine 100-prozentige Kreislaufwirtschaft geeignet. Oft fehlt es aber an der Motivation der Kunden zu sammeln." Ohne verbindliche Richtlinien des Gesetzgebers werde es nicht funktionieren.

Umweltlandesrat Kaineder betont, mit dem Projekt wolle man bei Lehrlingen die Leidenschaft für den Klimaschutz wecken. "Die jungen Mitarbeiter sind noch nicht so in den Hamsterrädern, die älteren verlieren manchmal den Blick, was anders gemacht werden könnte."