Seit der Erdbebenkatastrophe in Nepal im Jahr 2015 engagiert sich das Meggenhofner Lehrerehepaar Brigitte und Heinz Söllinger in dem bitterarmen Land. Mittlerweile haben die beiden drei Schulen aufgebaut. Ein Schwerpunkt, der ihnen besonders am Herzen liegt, ist der Schulunterricht für Mädchen. Sie wollen sie vor Kinderhandel und Prostitution schützen. Denn jedes Jahr landen 20.000 Mädchen und junge Frauen aus Nepal in Bordellen in Indien.