Leere Schaufenster sind seit heute mit Leben gefüllt

In einer "Nacht-und-Nebel-Aktion" wurden gestern in der Grieskirchner Innenstadt unansehnliche und leere Schaufenster mit großflächigen Fotos regionaler Produzenten sowie mit "Geschäftsideen" für leer stehende Geschäftslokale beklebt. Hinter der Aktion steht die Grieskirchner Unternehmerin Sigrid Kitzinger, die mit ihrer Idee für ein attraktiveres Stadtbild und für mehr Bewusstsein für den regionalen Einkauf auch die Vermieter, Bürgermeisterin Maria Pachner und das Stadtmarketing gewinnen konnte.

Winzer Armin Kienesberger. Bild: Koch

"Mir war es wichtig, regionale Produzenten, die mit Begeisterung hinter ihren Produkten stehen, vor den Vorhang zu holen", betont die Chefin des Bioladens "Frau Holle". In den Schaufenstern "begegnet" man jetzt etwa dem Grieskirchner Brauereieigentümer Marcus Mautner Markhof, dem Meggenhofener Schokoladenmacher Martin Mayer oder dem Schlüßlberger Winzer Armin Kienesberger.

"Wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, was die Region und die Produzenten alles zu bieten haben. Und auch dafür, dass, wenn man das alles erhalten will, auch hier einkaufen soll", sagt Kitzinger. Ganz ähnlich sieht das Bürgermeisterin Maria Pachner (VP): "Wir haben tolle Handelsbetriebe und eine sehr gute Gastronomie. Die Wahl sollte auf unser reichhaltiges Angebot vor unserer Haustür fallen." In der Corona-Krise haben viele Menschen ihr bisheriges Einkaufsverhalten hinterfragt, Regionalität gewinnt an Bedeutung. Diesen Schwung will man in Grieskirchen mit der positiven Imagewerbung jedenfalls mitnehmen und darauf aufbauen.

Dennoch wird es gerade in der derzeit schwierigen wirtschaftlichen Situation vieler Betriebe nicht einfach sein, die Leerstände in der Bezirksstadt wieder mit Leben zu füllen und neue Unternehmer für die Stadt zu gewinnen. Im Grieskirchner Zentrum werden derzeit laut dem Stadtmarketing für sieben Geschäftslokale Nachmieter gesucht.

An die 30 Auslagenfenster wurden im Zentrum vollflächig beklebt. Die Bilder, die Emotionen wecken sollen, stammen vom Grieskirchner Fotografen Christoph Koch. Ergänzt werden diese mit umgetexteten Zeilen aus bekannten Märchen. Plakatiert sind auch Fotos von Branchen, die in Grieskirchen abgehen, etwa ein Kindermodengeschäft.

Umgesetzt wurde die Image-Werbung von der Welser Grafikagentur Digital Grafix.

In den Schaufenstern begegnet man auch Chocolatier Martin Mayer. Bild: Koch

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at