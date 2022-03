Leben mit Demenz

Demenz ist die häufigste Ursache von Betreuungsbedürftigkeit. "Sie verändert das Leben der Betroffenen, ihrer Familien und bringt viele Herausforderungen mit sich", sagt Caritas-Mitarbeiterin Ute-Maria Winkler, Ansprechperson für pflegende Angehörige im Bezirk Eferding. Sie lädt am Samstag, 26. März und Samstag, 23. April, jeweils von 9 bis 13 Uhr, zu einem Kurs für Angehörige von Menschen mit Demenz ins Pfarrzentrum in Eferding ein. Referentin ist die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Daniela Zethofer, die Wege aufzeigt, wie man mit Erkrankten besser kommunizieren kann. Zwischen den Kursterminen kann Gelerntes in der Praxis erprobt werden. Anmeldung unter 0676 / 87 76 24 43 oder E-Mail: ute.maria.winkler@caritas-ooe.at. Kursgebühr: 70 Euro.