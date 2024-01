LEADER-Region Wels-Land fördert wieder kleine und große Projekte

Das Jahr 2024 hat für die LEADER-Region Wels-Land mit einer neuen Geschäftsführerin begonnen: Christina Gnadlinger löste Magdalena Hellwagner ab und wird künftig den Vergabeprozess der EU-Fördergelder leiten. "Ich freue mich darauf, für die Region zu arbeiten und die Projekte vom Anfang bis zum Ende zu begleiten", sagt die 39-Jährige.

Rund 300.000 Euro stehen heuer zur Verfügung. Inhaltlich können die Projekte in einen oder mehrere von vier Themenblöcken passen, die die LEADER-Region definiert hat:

Steigerung der Wertschöpfung in der Region

in der Region Festigung von natürlichen Ressourcen und des kulturellen Erbes

und des Stärkung des Gemeinwohls

Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

Neu ist heuer das Call-System: "Es wird über das Jahr verteilt mehrere Fördercalls geben, bei denen Projekte eingereicht werden. Dazwischen ist dann immer einige Wochen lang Pause, in denen wir evaluieren", sagt Gnadlinger. Der aktuelle Call läuft noch bis 5. April, über die zwei weiteren Einreichfenster informiert LEADER auf der Webseite und in den sozialen Medien.

Christina Gnadlinger ist seit Jahresbeginn Geschäftsführerin der LEADER-Region Wels Land. Bild: Peter Echt/LEADER-Region Wels-Land

Vier Projekte angestoßen

Seit Beginn der aktuellen Förderperiode Mitte 2023 sind bereits vier größere Projekte angestoßen beziehungsweise umgesetzt worden: In Neukirchen bei Lambach wird aktuell ein neuer "Waldwasserweg" finalisiert, in Fischlham entsteht aktuell "Tante Mitzis Kulturcafé". Lambach bekommt ein Evolutionsmuseum, und in Thalheim wird ein neuer Lehrpfad zur Geschichte der Gemeinde angelegt.

"Sehr gut bewährt hat sich unser eigener Fördertopf für kleinere Projekte, deshalb wird er heuer wieder befüllt", sagt Gnadlinger. Insgesamt 35.000 Euro stehen 2024 für Projekte mit einem Förderbedarf von bis zu 6000 Euro zur Verfügung. Im Vorjahr wurden mit diesen Mitteln zum Beispiel ein Bienenlehrpfad und ein neues Mülltrennkonzept der Landjugend umgesetzt. Die Vorgaben sind dieselben wie für größere Projekte, die bürokratischen Hürden sind aber geringer. Das Einreichverfahren wurde in einigen Punkten vereinfacht. "Dadurch haben wir im vergangenen Jahr viele Projekte, die nur durch ehrenamtliches Engagement möglich sind, unterstützt", sagt die Geschäftsführerin.

Auch die LEADER-Region selbst werde 2024 einige Projekte anstoßen. "Wir sind schon gespannt, welche aufregenden Impulse das heurige Jahr für die Region bringen wird", sagt Geschäftsführerin Gnadlinger.

