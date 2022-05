Es hat sich allerhand bewegt in der vergangenen Förderungsperiode der Leader-Region Wels-Land. "Mehr als 80 Projekte wurden in dieser Programmperiode umgesetzt, über drei Millionen Euro Förderbudget ist dadurch in die Region geflossen und rund 5.280.000 Euro an Investitionen wurden durch Projekte in der Region ausgelöst", sagte Obmann Johann Knoll bei der Vollversammlung.