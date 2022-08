Leader-Projekt für einen gesunden Boden

In mehreren Leader-Regionen steht derzeit das Thema Bodengesundheit im Fokus. Mit sogenannten Bodenkoffern können Landwirte selbst den Zustand ihrer Ackerböden und Grünflächen analysieren. Darin enthalten sind einfache Werkzeuge und Messinstrumente, mit denen wichtige Kennzahlen für den Zustand des Bodens festgestellt werden: Wie schnell versickert Wasser? Ist der Boden verdichtet oder locker? Wie gut durchwurzelt ist die Erde? Auch in Eferding wurden nun Bodenbotschafter eingesetzt, die Landwirte in der Handhabung der Bodenkoffer schulen.

Den Bodenkoffer können sich neben Landwirten auch Privatpersonen und Gemeinden ausborgen. Infos: www.eferdingerland.at