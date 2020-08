Lauftreff ließ sich trotz Corona nicht bremsen

Die Prambachkirchner Hobbysportler, die seit Anbeginn des Benefizlaufes mit drei Staffeln sehr erfolgreich dabei sind, liefen dieses Jahr jeder für sich oder in Kleingruppen, natürlich mit Abstand, zum ursprünglichen Termin des Benefizlaufes. Auch mit dem Rad, beim Wandern oder Nordic Walken wurden Kilometer für den guten Zweck gesammelt, jeder hat seine Kilometer in Geld umgewandelt. Die Sponsoren Sparkasse Grieskirchen und Tischlerei Franz Adi mit dem Stammtisch "Die Glorreichen 7" haben sich ebenfalls großzügig beteiligt. Somit konnte Naturfreunde-Obmann Harald Steininger am Dienstag dem Obmann der Lebensfreunde Prambachkirchen, Markus Autengruber, die beachtliche Spendensumme von 2245 Euro übergeben.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.