Lauf-Jubiläum: In Peuerbach findet heuer der 40. Silvesterlauf statt

Die letzten Planungen für den 40. internationalen Raiffeisen-Silvesterlauf laufen auf Hochtouren – zum 40. Jubiläum soll es ein ganz besonderes Event werden. Seit Jahren zählt der Silvesterlauf in Peuerbach zu den Top-Silvesterläufen in Europa, nicht nur Topstars sind am Start, sondern auch mehr als tausend Hobbyläufer. Erstmals wird der Lauf, der seit 40 Jahren von der Sportunion IGLA long life veranstaltet wird, live im Fernsehen zu sehen sein.