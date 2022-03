Lkw verlor auf der A25 Reifen: Radschraube traf Frau

Die Kroatin war als Beifahrerin in einem Pkw auf der A25 in Fahrtrichtung Suben unterwegs, als plötzlich eine Radschraube die Windschutzscheibe durchschlug. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

Grund für den ungewöhnlichen Unfall war ein offenbar desolates rumänisches Sattelkraftfahrzeug auf der Richtungsfahrbahn nach Linz. Aus ungeklärter Ursache hatten sich auf Höhe des Knoten Wels die Radschrauben des linken Reifens am Sattelanhänger gelöst. Das Schwerfahrzeug verlor den Reifen, eine losgelöste Schraube wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und traf dort das Auto der Kroatin.