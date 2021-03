LASK-Trikot an Meistbietenden

Kürzlich überreichte er Bürgermeister Andreas Rabl (r.) ein von allen LASK-Profis signiertes Trikot, das nun an den Höchstbieter verkauft werden soll. Die Spendengelder kommen dem Verein "Menschen für Menschen" ("Ljudi za Ljude") zugute. Bis Freitag, 26. März, können Interessierte ein Kaufangebot für das Trikot per E-Mail an bdb@wels.gv.at senden. Das Spendenkonto "Welser helfen Erdbebenopfer in Kroatien", IBAN AT57 2032 0321 0056 8448, ist weiterhin geöffnet.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.