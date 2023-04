Lascher Start: Nur 50 Teilnehmer bei Auftakt der Welser Stadtteilprozesse

4000 Haushalte waren per Postwurf eingeladen worden, rund 50 Menschen – Journalisten und Politiker mitgezählt – fanden sich am Dienstagabend im Turnsaal der Volksschule 8/9 in der Welser Vogelweide ein: Es war die Auftaktveranstaltung für den "Stadtteilprozess", bei dem nach der Reihe in den einzelnen Stadtteilen per Onlineumfrage die Zufriedenheit und Verbesserungsvorschläge der Bewohner abgefragt werden.

Den Anfang machte eben die Vogelweide. Nach einem Impulsvortrag von Bau- und Wohnungsstadtrat Ralph Schäfer (FP), dem obersten Welser Stadtplaner Wolfgang Pichler und Stadtgärtner Christoph Haslmayr ging es auf einen Spaziergang durch den Stadtteil, bei dem die Teilnehmer bei den Vertretern der Stadt ihre Anliegen und Wünsche anbringen konnten.

Erst auf Nachfrage der OÖN stellte Stadtrat Schäfer am Mittwoch nach der Infoveranstaltung klar: "Es geht uns vor allem darum, Bedürfnisse auf öffentlichen Flächen abzufragen." Um den Fokus auf dieses Thema zu schärfen, habe man Bereiche wie Mobilität eher ausgeklammert.

Aus der Einladung im Amtsblatt geht dieser Schwerpunkt nicht klar hervor, dort heißt es: "Ziel ist es, ein Stimmungsbild über die Zufriedenheit mit der Situation im Wohnumfeld, Wünsche und Anregungen zu unterschiedlichen Entwicklungsthemen und die Qualität der öffentlichen Freiräume zu erhalten."

Interessenkonflikte

Dementsprechend vielseitig waren auch die Wortmeldungen der Bürger. "Ich habe zwei Enkel. Wenn sie mich besuchen, weiß ich nicht, wo wir hingehen sollen – es gibt keine Spielplätze", erzählte zum Beispiel Margarethe Köstlinger. Inge Flunger, 72 Jahre alt, lebt seit ihrer Kindheit in der Vogelweide und hat viele Wünsche: "Es fehlen Sackerl und Mistkübel für Hundehaufen, außerdem gibt es nicht genug Parkflächen für Autos in meiner Straße." Beherrschendes Thema waren der starke Verkehr, fehlende Radwege und schlechte Straßen. Auch der Wunsch nach mehr Veranstaltungen – etwa einem Seniorentreff – und einer Belebung der Geschäfte wurde laut.

Schnell zeigte sich das Dilemma, vor dem die Planer in jeder Stadt stehen: Während einige Teilnehmer mehr Radwege forderten, wollten andere mehr Grünflächen und wieder andere Parkplätze. "Es gibt viele unterschiedliche Vorstellungen zur Nutzung von Stadtraum, wir müssen den Mittelweg finden. Aber es ist sehr spannend, direkt mit den Leuten zu sprechen, für die wir planen", sagt Stadtplaner Pichler.

Stadtrat Schäfer sicherte zu, dass er Anregungen, die nicht in seine Aufgabenbereiche fallen, an die zuständigen Stadtpolitiker weiterleiten werde. Viel Lob hatten die Teilnehmer für Stadtgärtner Haslmayr und seine Abteilung übrig: Nachdem er die Pläne für die Umgestaltung des Vogelweiderplatzes, die im September beginnt, präsentiert hatte, applaudierte die Runde.

So funktioniert die Teilnahme

Die Onlineumfrage zum Stadtteilprozess Vogelweide ist seit gestern hier abrufbar und kann bis 16. Mai ausgefüllt werden. Sie kann im Browser abgerufen werden. Neben Bewertungen (z. B. „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Stadtteil?“) können die Teilnehmer auch Orte markieren, an denen sie sich besonders oft aufhalten. Unter offenen Fragen („Welche Möglichkeiten sehen Sie für eine gute Entwicklung Ihres Stadtteils?“) können Verbesserungsvorschläge abgegeben werden. Die Umfrage ist anonym.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer