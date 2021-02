Der befürchtete weitere Anstieg der Arbeitslosigkeit ist in Wels im Jänner ausgeblieben. Die Zahl ist fast gleich hoch wie im Dezember. 6183 Menschen sind ohne Beschäftigung, das entspricht einer Arbeitslosenquote von 9,7 Prozent. Viele sind nach wie vor in Kurzarbeit. ,"In Wels wird die Kurzarbeit Phase drei, die Ende März ausläuft, noch stärker genützt als Phase zwei – vor allem von jenen Branchen, die vom Lockdown betroffen sind: die Gastronomie, der Handel und körpernahe Dienstleister", sagt Othmar Kraml, Leiter des Welser Arbeitsmarktservice.

Ein Blick auf die Jahresstatistik zeigt, dass 1992 Unternehmen aus der Region Wels insgesamt 70.072 Mitarbeiter in Kurzarbeit schickten. 2020 betrug die Arbeitslosenquote in Wels-Land durchschnittlich 6,3 Prozent, in Wels-Stadt waren es 11,1 Prozent.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die bereits seit mindestens einem Jahr einen neuen Job suchen, ist auf 1145 gestiegen. Hier wird es einen Schwerpunkt in Zusammenarbeit mit dem Land OÖ geben, um diese Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen.

Viele sind coronabedingt zu Langzeitarbeitslosen geworden. "Die Jobaussichten sind in vielen Branchen gering, es sind auch 20 Prozent weniger offene Stellen verfügbar", sagt Kraml.

Auch Franz Reinhold Forster, Leiter des AMS Grieskirchen, sieht in der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit die größte Herausforderung. "Sie steigt weiter an. Im Bezirk Grieskirchen ist bereits jeder Fünfte seit einem Jahr beim AMS vorgemerkt. Besonders betroffen sind Ältere, Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen und auch vermehrt Frauen", sagt Forster. Er hofft, dass mit insgesamt 1882 Arbeitslosen Ende Jänner der Höchststand erreicht ist. "Wir haben mit 5,6 Prozent aber dennoch die drittniedrigste Arbeitslosigkeit."

Der Nachbarbezirk Eferding liegt mit 5,2 Prozent noch etwas besser, 800 Menschen sind beim AMS gemeldet.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at