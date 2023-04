Lange Nacht der Chöre mit 800 Sängern in Wels

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr findet die "Lange Nacht der Chöre" heuer mit noch größerer Beteiligung statt. Am Mittwoch, 17. Mai (vor Christi Himmelfahrt), werden 800 Sängerinnen und Sänger aus 27 Chören in Wels erwartet, im Vorjahr brachten 600 Singbegeisterte die Stadt zum Klingen. Sie werden an neun Plätzen in der Innenstadt 45 Kleinkonzerte geben und das bei freiem Eintritt. An diesem Tag findet auch der Tag des Kinderliedes statt, deshalb werden heuer Mädchen und Buben aus ganz Oberösterreich um 17.30 Uhr auf der Hauptbühne am Stadtplatz die "Lange Nacht der Chöre" eröffnen. Speziell Kinder werden dazu auch zum Mitsingen eingeladen.

Werbung für die Chöre

"Singen in der Breite ist uns sehr wichtig, und mit dieser Veranstaltung rufen wir überregionales Interesse hervor", sagt Harald Wurmsdobler, Präsident des Chorverbands OÖ.

Corona hat auch den Chören Mitglieder gekostet. "Es gibt aber keinen signifikanten Schwund", sagt Wurmsdobler. Bei den Männerchören, deren Mitglieder großteils schon im fortgeschrittenen Alter sind, habe Corona allerdings als Brandbeschleuniger gewirkt.

Der Chorverband ist gemeinsam mit Wels Marketing & Touristik Veranstalter. Angetan zeigt sich Wurmsdobler von der Zusammenarbeit und finanziellen Unterstützung durch die Stadt, sodass die "Lange Nacht der Chöre" auch in den nächsten Jahren weiterhin in Wels stattfinden wird.

Bürgermeister Andreas Rabl und Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger, selbst Sängerin, sehen in dem Chorfest ein sehr niederschwelliges Kulturangebot, das die Stadt anbiete. Für Stadtmarketingchef Peter Jungreithmair ist die Veranstaltung eine Chance für die Chöre, nach der intensiven Probenarbeit ihr Können vor großem Publikum zu präsentieren, und eine Möglichkeit, Wels den mehreren tausend Besuchern aus ganz Oberösterreich zu präsentieren.

Historische Kulisse

Gesungen wird an neun Schauplätzen, verteilt auf die Innenstadt. Neben Innenhöfen wie Kornspeicher, Schießerhof, Burghof oder Arkadenhof werden auch die Stadtpfarrkirche und das Römermuseum im Minoritenkloster klanglich in Szene gesetzt. Ausklingen wird die "Lange Nacht der Chöre" dann mit einem gemeinsamen Singen um 22.15 Uhr auf dem Stadtplatz.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger