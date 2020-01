Lang anhaltende Hitze und Kälte waren fordernd für ÖAMTC

Ob leere Autobatterien, Probleme mit dem Motor oder versperrte Türen. Im Vorjahr waren die Pannenhelfer des ÖAMTC-Stützpunktes Wels im Schnitt 179 Mal pro Tag im Einsatz, um Autofahrer nach Pannen rasch zu helfen. "Wir rückten zu 10.358 Pannen aus, führten 3624 Abschleppungen durch und behoben hier am Stützpunkt 11.645 größere und kleinere Pannen", sagt der Welser Stützpunktleiter Karl Pointl.

Besonders häufig war das ÖAMTC-Team an heißen beziehungsweise kalten Tagen gefordert. "Das zeigte sich vor allem in der Pannenhilfe, denn bei hohen oder niedrigen Temperaturen geben schwache oder defekte Autobatterien ihren Geist auf.

Im Schnitt halfen die ÖAMTC-Teams aus Eferding und Grieskirchen im vergangenen Jahr 144 Mal pro Tag. Sie rückten zu insgesamt 5700 Pannen aus.

Neuer Stützpunkt wächst

In Grieskirchen wird seit Sommer vergangenen Jahres am neuen Stützpunkt an der B137 gearbeitet. Geplante Bauzeit ist ein Jahr. "Wir platzten dort aus allen Nähten, die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen ist enorm gestiegen", sagt Landesdirektor Harald Großauer. Investiert werden rund sechs Millionen Euro.