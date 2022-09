LAMBACH. Traktoren, die bei der Ernte und dem Ausbringen von Dünger per GPS gesteuert werden. Futtersysteme, die die Anwender mit Tablets oder Smartphones kontrollieren. Drohnen, die Rehkitze in Mähwiesen entdecken. Aber auch die Direktvermarktung der hofeigenen Erzeugnisse über soziale Medien. Die Digitalisierung bringt für die Landwirte zahlreiche Hilfsmittel, um mit den komplexen Anforderungen umzugehen, die Wirtschaft und Gesellschaft an sie stellen.