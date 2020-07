Landwirt stürzte sechs Meter tief in Getreidespeicher

Der Bauer war bei dem Versuch, frisches Getreide von einem vollen in einen leeren Speicher umzuschichten, abgestürzt. Er befand sich auf einem lose über den Speicher gelegten Holzsteg, trat laut Polizei plötzlich ins Leere und stürzte sechs Meter in Tiefe.

Der 35-Jährige konnte sich noch aus eigener Kraft befreien und per Handy seine Lebensgefährtin verständigen, die die Rettungskette in Gang setzte. Die Rettung brachte den Verletzten in das Klinikum nach Wels.

