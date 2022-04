Landesmeister im Jubiläumsjahr

Zahlreiche Zuseher feuerten die Damen beim 3:0-Heimsieg gegen die Girls des ASKÖ Pichling begeistert an. In der gesamten Saison in der 1. Landesliga blieben die Grieskirchnerinnen ohne Punkteverlust und holten souverän den Titel – das schönste Geschenk zum 30-jährigen Sektionsjubiläum.