Land stieg bei Welser Notquartier auf die Kostenbremse

"Wir haben die Quartiere bereits abgebaut. Die Entscheidung hat das Land Oberösterreich getroffen", bestätigt Pressesprecher Christian Hartl die OÖN-Anfrage.

Trotz der nur kurzen Zeit zieht Bezirksrettungskommandant Alfred Heinz eine positive Bilanz. "Die Entscheidung des Landes dürfte darin begründet sein, dass die Belegzahlen in den vergangenen Wochen sehr deutlich zurückgegangen sind. Man braucht nicht drei Notquartiere betreuen, wenn eines oder zwei genügen. Und natürlich spielt auch der Kostenfaktor eine Rolle. Unser Quartier in Wels war für 320 bis 350 Personen ausgelegt. Der Höchststand an Betreuungen lag bei rund 180 Personen, wir hätten noch Luft nach oben gehabt, das war aber nicht notwendig."

15 bis 20 Helfer waren am Tag im Einsatz: Köche, Dolmetscher, Hilfspersonal, das Kriseninterventions-Team. In der Nacht waren jeweils sechs bis acht Rotkreuz-Mitarbeiter für die Betreuung abgestellt. Mit einer Feldküche wurden die Ukrainer praktisch rund um die Uhr mit Essen und Getränken versorgt. "Das Zusammenspiel von Rotem Kreuz, Feuerwehr, diversen Serviceklubs und der Polizei hat wirklich 1a funktioniert. Der Zusammenhalt war großartig, auch die Spendenfreudigkeit in der Bevölkerung war gewaltig", sagt Andreas Heinz.

95 Prozent Frauen und Kinder

95 Prozent der ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine waren Frauen und Kinder. "Es war schön zu sehen, wie die Flüchtlinge innerhalb kurzer Zeit wieder etwas zur Ruhe gekommen sind. Der Spielbereich für die Kinder mit Federball, Wuzeltischen und anderen Spielgeräten hat die geflüchteten Kinder zumindest ein wenig ablenken können. Sie konnten wieder Kind sein", sagt Bezirksrettungskommandant Andreas Heinz.

Am vergangenen Wochenende wurde das Quartier bereits mit vielen fleißigen Helfern abgebaut. "Ich bedanke mich beim Roten Kreuz für die vorbildliche Abwicklung des Notquartiers. Alle ankommenden Menschen aus der Ukraine wurden bestens versorgt und konnten nach kurzer Zeit weiterreisen oder in einer Wohnung in der Umgebung untergebracht werden", sagte der Welser Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP).

Die Erfassungsstelle der Fremdenpolizei ist aktuell noch im Messegelände angesiedelt, wird aber ab Gründonnerstag, 14. April, in die Dragonerstraße 29 (Zugang zwischen Finanzamt und Polizei) verlegt. Ab diesem Termin müssen sämtliche Neumeldungen dort bekannt gegeben werden.