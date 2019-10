Die Direktion für Inneres und Kommunales (IKD) bescheinigte Wels als einziger Statutarstadt in Oberösterreich die beste Bonitätsstufe. Die OÖNachrichten haben in ihrer gestrigen Ausgabe berichtet.

Bürgermeister Andreas Rabl (FP) führt die gute Haushaltslage auf den Reformkurs der Koalition zurück, die nach der Wahl 2015 einen strengen Sparkurs einschlug. Dieser habe jenen Finanzierungsspielraum ermöglicht, der künftige Investitionen durch erzielte Überschüsse abdeckt. Kritik übt Rabl in diesem Zusammenhang am Land: "Wir zahlen 30 Millionen mehr ein, als wir vom Land zurückbekommen. In Linz sollte man sich überlegen, wie künftig mit der Landesumlage umgegangen wird." Das Versprechen des Landes, die Kosten des Gratiskindergartens abzudecken, sei nicht eingehalten worden. Die Kommunen tragen die Abgänge zur Hälfte selbst. Ähnliches gelte für die Pflege, kritisiert Rabl.

Der Hunger des Landes nach immer neuen Millionen nehme den Kommunen den Spielraum. Rabl: "Das Land muss reagieren. Es gibt erheblichen Reformbedarf."

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at