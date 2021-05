Lambacher Unternehmen entwickelte kompakte Waschanlage für Fahrräder

Seit mehr als zwei Jahrzehnten wartet die Huber KSS aus Lambach Industriemaschinen mit Kühlschmierstoffen. In der Corona-Pandemie hat sich Geschäftsführer Alexander Huber etwas ganz Neues einfallen lassen. Neben der Maschinenwartung und der Wiederaufbereitung von Schmierstoffen entwickelte er ein drittes Standbein, den sogenannten "Bike Groovy". Die Waschanlage für Räder fand bereits erste Abnehmer. Hubers Innovation ist auch im Rennen um den diesjährigen Pegasus-Preis.

Privat fährt Huber zum Ausgleich mit dem Mountainbike. Im Vorjahr stellte er fest, dass Hotels kaum passende Waschmöglichkeiten für Fahrräder anbieten: "Die Waschplätze sind oft verdreckt und irgendwo im letzten Eck. Ein alter Hochdruckreiniger dient meistens als Reinigungsgerät." Das war gleichsam der Ausgangspunkt für seine Idee.

Schonender Umgang mit Wasser

Mit viel Innovations- und Forschergeist entstand der "Bike Groovy" als kompakte Waschanlage für alle Fahrräder. Mit einem Münzsystem ausgestattet, wird besonders auf den schonenden Umgang mit der Ressource Wasser geachtet. Zudem ist der Wasserdruck des "Bike Groovy" so bemessen, dass den Lackierungen der Räder nichts passiert.

Vier Stück der Waschanlage sind schon in Betrieb. Sie wurden an Fachgeschäfte und Hotels geliefert. Das erste Gerät der Serie 2 geht demnächst an den bekannten Lambacher Radsport-Spezialisten Grassinger.

Bevor Huber sein Gerät zu entwickeln begann, erkundete er zuerst den Markt: "Die Firma Wintersteiger in Ried im Innkreis erzeugt Großgeräte für Sportartikelketten und Radregionen", betont Huber.

Der Lambacher Wirtschaftsbundobmann will künftig mit Vertriebspartnern kooperieren: "In Deutschland sind wir bereits fündig geworden. Für den Heimmarkt sind wir noch auf der Suche", betont Huber. Da sein wichtigstes Standbein nach wie vor der Schmierstoff-Bereich sei, bestehe die Gefahr, sich beim Aufbau einer Vertriebsstruktur zu verzetteln. Die Produktion will Huber nicht aus der Hand geben: "Noch haben wir bei uns genügend Platz. Wenn es mehr wird, muss ich mir was einfallen lassen." Die Huber KSS beschäftigt 17 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt 3,8 Millionen Euro Jahresumsatz.