Lambacher schmiedet Messer für Spitzenkoch

Lukas Nagl, Küchenchef im Spitzenrestaurant "Das Bootshaus" in Traunkirchen, wollte nach dem Lockdown sein Lokal in neuem Outfit präsentieren. Einen Beitrag dazu leistete die Schmiede Deinhammer in Lambach.

Als das Genussmagazin Falstaff den Küchenmeister kürzlich mit vier Gabeln und 96 Punkten auszeichnete, wurde Peter Deinhammer auf ihn aufmerksam. Noch am Küchentisch über der aufgeschlagenen Zeitung schrieb er ihm vom Handy aus ein Mail und bot dem Spitzenkoch seine Messer und Eisenpfannen an.

Unikate in Handarbeit

Der Schmied, Musiker und Kulturpädagoge Deinhammer stellt diese Unikate in reiner Handarbeit her und verkauft sie in geringen Stückzahlen. Mit dem Erlös unterstützt er seine Werkschule. Wenig später bekundete der junge Haubenkoch spontan sein Interesse an einer Zusammenarbeit.

Mit den 20 Stück Servierpfannen "Phoenix" und der extravaganten Fischpfanne "Fischl.Ham" auf dem Frühstücksbuffet kann er seinem vorwiegend internationalen Publikum ein Stück Regionalgeschichte aus Oberösterreich auf den Tisch zaubern – gibt es die Schmiede Deinhammer doch schon seit dem 16. Jahrhundert. Fast 500 Jahre lang versorgte sie die Region mit handwerklichen Alltagsgegenständen und Werkzeugen. "Und sie tut es bis zum heutigen Tag", wie sich Lukas Nagl bei der Lieferung, einen Tag vor Öffnung der Gastronomie, überzeugen konnte.

Win-win-Situation

Als Draufgabe hat sich der Küchenmeister noch ein individuelles Handwerkzeug für seine Arbeit in der "Werkstatt" bestellt: einen 28 Zentimeter langen "Blankstahl" für grobe Tranchier- und Schneidaufgaben. "Lukas ist ein Handwerker auf High-End-Niveau und es ist eine Ehre, dass unsere Werkzeuge ab nun durch seine kundigen Hände gehen dürfen", betont Deinhammer. Der Spitzenmann aus einfachen Verhältnissen sei außerdem ein wunderbares Beispiel dafür, wie weit man es allein mit Talent und Handwerk bringen kann. "In der Werkschule wollen wir genau dieses gesellschaftliche Potenzial fördern und auf den Arbeitsmarkt bringen. Daher war dieses ,Geschäft‘ eine absolute Win-win-Situation", so Deinhammer erfreut.

Dessen Werkschule veranstaltet nach dem Lockdown ein Sommerprogramm. Ab 21. Juni sind montags wieder die Werkstätten offen und auch ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche wird angeboten. (fam)