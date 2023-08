Lambach: Wann kommt die neue Südostumfahrung?

Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2017 entlastet die Nordumfahrung in Lambach erfolgreich das Ortszentrum vom Schwerverkehr. Um das "Schwesterprojekt", die Südostumfahrung, ist es hingegen still geworden. Im November 2015 hatte der damals scheidende Straßenbaureferent Franz Hiesl (VP) die umstrittene "Trassenvariante 8" verordnet. Diese verläuft parallel zur Vorchdorfer Bahn und würde das Wohngebiet in Edt bei Lambach durchschneiden.