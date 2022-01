Mit der Umgestaltung des Marktplatzes erhöhen sich in Lambach auch die Erwartungen. Die Fertigstellung ist für heuer geplant. Besonders in puncto Leerstand steigt der Druck auf die Politik. Die unvermieteten Geschäftslokale im Zentrum der Stiftsgemeinde sind nach der Sanierung nicht weniger geworden. Der neue Bürgermeister Hannes Moser (VP) kündigt nun eine Offensive an: "Wir wollen ein Leerstandsmanagement durchziehen. Die Bestandsaufnahme ist gerade im Laufen.