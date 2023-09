Die Arbeitslosenzahlen für Wels aus dem August zeigen eine Neuerung: Erstmals seit längerer Zeit gibt es mit 3777 Gemeldeten wieder mehr Arbeitsuchende als offene Stellen (3543). "Blickt man in das Jahr 2019, also in die Vor-Covid-Zeit, sind aber nach wie vor weniger Arbeitsuchende gemeldet als damals", sagt AMS-Leiter Othmar Kraml.