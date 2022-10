Lärmschutz: Druck auf Gewessler

SP-Landtagsabgeordnete Heidi Strauss trommelte kürzlich SP-Bürgermeister und rote Parteiobleute mehrerer Anrainergemeinden zusammen, um mit ihnen auf einer Autobahnbrücke über der A25 für ein gemeinsames Foto zu posieren. Das dabei entstandene Bild soll den geschlossenen Protest gegen die Untätigkeit bei den in Aussicht gestellten Lärmschutzmaßnahmen zum Ausdruck bringen.

"Es gibt einen Stillstand im Bereich der A25 und der A8 durch eine immer noch fehlende, aber schon lange zugesagte Dienstanweisung von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler an die Asfinag", so Strauss.

Sie verstehe den Unmut der betroffenen Bürgermeister und Gemeindevertreter. Gleichzeitig kündigte die SP-Bezirksvorsitzende von Wels-Land eine Petition im Landtag an, in der Gewessler aufgefordert werden soll, die ausstehende Dienstanweisung für Lärmschutz an den bestehenden Autobahnen und Schnellstraßen endlich zu erlassen.

Das Teilstück von Pucking nach Wels und weiter bis zur österreichisch-deutschen Staatsgrenze ist eine der am stärksten befahrenen Lkw-Strecken Österreichs. Die Transitroute wird jährlich von einer Million Lkw frequentiert, das sind mehr als auf der Brennerautobahn. Bei einer 2019 veröffentlichten Verkehrszählung wurden täglich insgesamt 70.000 Fahrzeuge gezählt. Allein in Wels leiden die Bewohner von rund 300 Haushalten unter dem 24-Stunden-Lärm von der Autobahn.