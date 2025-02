Längstdienender Bürgermeister verlässt Politbühne

24 Jahre Altersunterschied liegen zwischen Bürgermeister Karl Furthmair und seinem Nachfolger Gerald Nußbichler. Der 64-jährige Ortschef ist bereits sein halbes Leben lang, seit fast 33 Jahren im Amt und der längstdienende Bürgermeister in Oberösterreich. Der Rückzug des ÖVP-Politikers steht aber nun fest, voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November macht er Platz für seinen Wunschnachfolger, der vom Gemeinderat, in dem die Volkspartei die absolute Mehrheit hat, gewählt wird.

"Irgendwann muss Schluss sein", sagt Furthmair im Gespräch mit den OÖNachrichten und betont, dass er die Aufgabe gerne gemacht habe.

Erstes Inkoba in OÖ

Im Rückblick ist er stolz, was gelungen ist. "Wir waren mit Grieskirchen und Tollet die Ersten in Oberösterreich, die mit dem Inkoba einen gemeinsamen Wirtschaftspark umgesetzt haben", betont Furthmair. Dank der dort angesiedelten Unternehmen und Leitbetriebe wie Gföllner oder Fröling wurden viele Arbeitsplätze geschaffen. Und die hohen Kommunalsteuern füllen die Gemeindekasse. "In meiner Dienstzeit waren wir auch nie Abgangsgemeinde", betont Furthmair.

Es gab auch schwierige Phasen und Projekte mit starkem Gegenwind, wie die Ansiedlung des Werks des Grieskirchner Landmaschinenherstellers Pöttinger, die sogar zur Gründung einer Bürgerliste geführt hatte. Mit Landesrat und Parteikollege Markus Achleitner legte er sich bei den Plänen für ein neues Feuerwehrhaus für die Feuerwehr Tolleterau an. Denn der zunächst geplante Standort auf der grünen Wiese scheiterte am Veto aus Linz. "Ich würde die Geschichte gerne noch zu einem guten Ende bringen und mich weiter bemühen, ein passendes Grundstück zu finden", sagt Furthmair. Auch ein Radweg ins Betriebsbaugebiet steht noch auf seiner Agenda.

Sein Nachfolger Gerald Nußbichler ist ebenfalls schon lange im Politikgeschäft, als langjähriger ÖVP-Bezirksgeschäftsführer. Der 40-Jährige ist gebürtiger Grieskirchner und seit 2021 Vizebürgermeister in St. Georgen. "Ich darf ein gut bestelltes Haus übernehmen", sagt Nußbichler, der sich aber Sorgen um die Gemeindefinanzierung macht. "Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden noch immer kein Defizit, aber auch bei uns ist nicht mehr viel Geld zum Ausgeben da." Als vordringliches Projekt sieht auch er das Feuerwehrhaus.

Nußbichler ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen im Alter von vier und acht Jahren.

