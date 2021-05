Alois Zauner ist derzeit im Bezirk Grieskirchen der am längsten amtierende Bürgermeister. Bereits mehr als sein halbes Leben lang steht der 59-jährige Landwirt an der Spitze der 1700-Einwohner-Gemeinde Hofkirchen, insgesamt bereits seit 30 Jahren. Diese Ära geht nun zu Ende, in den vergangenen Wochen wurden die Weichen für den Generationswechsel gestellt. Der 35-jährige Polizist Josef Gadermeier wird bei der Gemeinderatswahl am 26. September als Spitzenkandidat der Volkspartei ins Rennen gehen.