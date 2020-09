L17-Ausbildungsfahrt endete im Spital

Zu dem Unfall ist es am Montag gegen 18.35 Uhr an einer Kreuzung in Grieskirchen gekommen: Als die Ampel "Grün" zeigte, wollte die 16-jährige Fahranfängerin nach links Richtung Stadtplatz einbiegen. Dabei übersah sie das Auto, das auf der B137 bei ebenfalls grüner Ampel geradeaus weiterfuhr. Es kam zur Frontalkollision, bei der beide Lenker verletzt wurden.

Die 16-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen wurde ins Klinikum Wels gebracht, der 34-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Ried wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Vater der jungen Frau, der sich im Zuge der L17-Ausbildungsfahrt am Beifahrersitz befand, dürfte unverletzt geblieben sein.