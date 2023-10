Pferdekutsche überschlug sich in Steinhaus: Mann (26) verletzt

Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land lenkte gegen 16 Uhr eine Pferdekutsche in Steinhaus vom Ortzentrum kommend in Richtung Thalheim. Auf dem Kutschbock saß auch ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, auf der rückwärtigen Sitzbank eine 29-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land.

Bei der Kreuzung Hauptstraße/Teichstraße bog der Mann nach links in die steil bergab führende Teichstraße. Dabei betätigte er aufgrund des starken Gefälles der Fahrbahn die vordere Bremse zu stark und verlor die Kontrolle über die Kutsche. Diese überschlug sich in Fahrtrichtung, wurde vom angespannten Pferd noch weitergezogen und kam schließlich in einer Hauseinfahrt seitlich liegend zum Stillstand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei dem Unfall wurden der Lenker und die Frau vom Kutschbock geschleudert.

Der 26-Jährige kam unter der Kutsche zu liegen und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Er wurde mit der Rettung ins Klinikum Wels gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper