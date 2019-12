Kursangebot für Skater, Schwimmer, Eisläufer

Zahlreiche Programmpunkte warten auf Welser Kinder und Jugendliche in den Weihnachtsferien. Damit ihnen nicht langweilig wird, veranstaltet die Stadt Wels zum Beispiel Eislaufkurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Wer auch im Winter nicht auf das Schwimmen verzichten will, ist bei der "swimacademy" im Welldorado richtig. Die Schwimmschule veranstaltet für Schüler und Jugendliche einen Intensivkurs. Zudem sind im Lehrschwimmbecken lustige Wasserspiele geplant.

Junge Sportfreunde können sich auch anderswo austoben: Zur Auswahl stehen etwa Skateboard- und Billardkurse. Am 27. Dezember übersiedelt das Ferienprogramm auf den Heidingerhof in die Schafwiesenstraße 60. Dort werden vor offenem Feuer und beim Verzehr von Bratäpfeln Märchen erzählt. Auch die Schafe am Bauernhof sind in die stimmungsvolle Inszenierung eingebunden.

Wie die Bewohner des Welser Tiergartens den strengen Winter überstehen, darüber geben die beiden Biologinnen Gudrun Fuß und Margit Zauner unter dem Motto "Winterpelz oder Winterschlaf" Auskunft. Nähere Infos zum Ferienprogramm erteilt das städtische Jugendreferat (07242/235-6180).