Kunterbuntes Pop-up: Kunst, Spiele und alte Fotos

Ein Raum, in dem die Krenglbacher zusammenkommen, gemeinsame Veranstaltungen besuchen und sich austauschen können – das war die Idee hinter dem Pop-up "Kunterbunt", das von Norbert Rainer und Helmut Weber gegründet wurde. "Wir möchten in den Räumlichkeiten Jung und Alt aus Krenglbach und Umgebung eine Möglichkeit bieten, wieder näher zusammenzurücken", sagt Rainer. "Bei uns in der Ortschaft gibt es nicht einmal einen Nahversorger, wo die Leute zum Reden kommen können. Es gibt auch keinen Platz, abgesehen vom ortsansässigen Wirtshaus und der Pizzeria, wo die Leute ihren Lebensraum finden."

Das hat sich seit 9. Juli geändert. Der Verein "Krenglbach gemeinsam" hat in einem leer stehenden Laden im Lehnerweg einen Begegnungsraum für – wie der Name bereits andeutet – kunterbunte Ideen geschaffen. Egal ob Kerzenziehen, ein Generationencafé für Jung und Alt oder Expertenvorträge – jeder Besucher findet Platz zum gemeinsamen Austauschen, Diskutieren und Informieren. "Wir haben eine ganze Sammlung an Ideen zusammengestellt, alles findet unter Einhaltung der 3-G-Regel auch in Zeiten von Corona statt", sagt Rainer.

Entwicklung von Krenglbach

Ziel wäre, das gesamte Potenzial der Gemeinde zu zeigen: angefangen von einer Künstlerin, die ihre Metallskulpturen ausstellt, über eine Malerin bis hin zum Schneidern. Die Talente und Interessen der Krenglbacher Gemeinde seien sehr vielseitig, sagt Rainer. Den Sommer hinweg gab es Veranstaltungen in den Räumlichkeiten. Besonders gut funktioniert hätten laut Angaben die Kinderaktivitäten: Der Kreativworkshop und die Spieleabende lockten zahlreiche Familien ins "Kunterbunt", aber auch der Kleider- und Büchertausch. Ein Highlight erwartet die Besucher auch noch morgen, Samstag: Bei der Veranstaltung "Krenglbach in alten Ansichten" zeigen Fotos, Luftaufnahmen und alte Postkarten die Entwicklung der Gemeinde. "Krenglbach hat sich in den vergangenen 20 Jahren stark verändert. Die Bevölkerung weiß sicherlich viele spannende Geschichten zu erzählen, die man sonst nur von den Großeltern kennt", sagt der Vereinsgründer.

Wie die Zukunft des Pop-up "Kunterbunt" ausschauen wird, ist noch fraglich. Bis 26. September finden regelmäßig Veranstaltungen statt, auch nach dem Sommer werden der Verein und seine Idee bestehen bleiben.