Kunsthandwerk im Donaumarkt

Am Samstag und Sonntag ist der Markt ab 10 Uhr geöffnet.

Entlang der Donau am Schopperplatz bieten Kunsthandwerker ihre Unikate aus Glas, Holz, Keramik, Textil, Leder, Metall und Stein an. Mehr als 80 Ausstellerinnen und Aussteller werden mit ihren selbst gefertigten Produkten am Samstag und Sonntag vertreten sein, auch altes Handwerk wird vorgeführt. Das Kulturzentrum Tischlerei gibt auch heuer wieder einem Teil der Handwerksschau eine stilvolle Bühne.

