Kunstauktion für Streuner in der SCW

Am 4. August wäre der 2020 verstorbene Künstler George Classen 80 Jahre alt geworden. Anlässlich seines Geburtstags werden am 26. August um 14 Uhr im Einkaufszentrum SCW Werke des ab 2003 in Wels lebenden Künstlers versteigert. Der Erlös aus der Auktion kommt dem Verein Streunerkatzen OÖ zugute.

Um eine große Anzahl kranker, verwahrloster Katzen zu verhindern, werden die Tiere kastriert bzw. sterilisiert. Vereine wie Streunerkatzen OÖ nehmen sich des Problems der unkontrollierten Vermehrung an, indem sie Katzen fangen, operieren lassen und bis zur Wiederfreilassung aufpäppeln. Dafür sind sie auf finanzielle Hilfe angewiesen.

Classen selbst war moderner Künstler und wie seine Gattin Eva Katzenliebhaber. Inspiriert wurde er unter anderem von Picasso, Klimt und seiner großen Liebe zur klassischen Musik, die er immer wieder in seine Werke einfließen ließ. Classen wurde in Berlin geboren und lebte lange Zeit in Kanada. Seine Gemälde sind in 17 Städten in sieben Ländern ausgestellt.