Kunst statt Krempel beim Martinimarkt Steinerkirchen

Wer rechtzeitig Weihnachtsgeschenke kaufen möchte, sollte sich den Martinimarkt in Steinerkirchen nicht entgehen lassen. Dort bieten Samstag, 4. November, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 5. November, bis 17 Uhr rund 120 Kunsthandwerker aus Österreich und den Nachbarländern ihre Kreationen zum Verkauf an. Der Markt ist einer der traditionsreichsten und größten Kunsthandwerksmärkte in Österreich und zieht jährlich rund 15.000 Besucher an. Der alte Dorfplatz mit der über 100 Jahre alten Schule sowie der Innenhof des Benediktinerinnenklosters verleihen dem Markt sein besonderes Flair. Präsentiert werden Schmuck, Textiles, Krippen, Adventdeko, handgemachte Seifen, Drechslerarbeiten und vieles mehr. Auch altes Handwerk ist wieder zu erleben. Attraktionen für Kinder sind das Gänsegehege und die süßen Alpakas. Eintritt: 5 Euro.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger