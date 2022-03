Kundgebung für den Frieden

Wie berichtet, wurden in Eferding auch 100 Kriegsflüchtlinge in einem Notquartier im ehemaligen Poly in Eferding untergebracht. Viele Eferdinger helfen auch mit Geld- und Sachspenden.

Miteinander soll ein Zeichen für den Frieden gesetzt werden, gemeinsam werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Lied "Give Peace a Chance" von John Lennon singen und ihre Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern bekunden.