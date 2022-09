Während nach dem Pandemieschock die Besucherzahlen in den großen Konzerthäusern und Theatern Oberösterreichs wieder ein hohes Niveau erreicht haben, kämpfen die kleineren Kulturvereine und -initiativen in der Region weiterhin darum, ihre Säle zu füllen. "Halbvoll ist das neue Ausgebucht – dieses Motto aus der ersten Zeit nach der Pandemie stimmt bei uns leider in vielen Fällen noch immer" sagt Hemma Scheicher, Obmann-Stellvertreterin des Trägervereins der Hofbühne Tegernbach.