Kulturstart in der Tischlerei mit Filmpremiere und Konzert

In "Best-of folksmilch" serviert das Quartett eine Melange aus Volksmusik, Tango, Klassik und Pop.

Nach einer kurzen Winterpause öffnet die Kulturinitiative die Tore der Tischlerei am Schopperplatz. Gestartet wird mit der Premiere des Films "Die sprechenden Häuser Aschachs" von Herbert Schatzl am Sonntag, 25. Februar, um 18 Uhr, in dem die Häuser des malerischen Donaumarktes ihre beeindruckenden Geschichten erzählen.

Das erste Konzert folgt gleich darauf am Freitag, 1. März, um 20 Uhr mit dem Quartett "folksmilch", das mit Virtuosität und Witz brilliert und eine akustische Melange aus leidenschaftlichem Tango, virtuoser Klassik, mitreißendem Swing und Pop mit musikkabarettistischen Einlagen serviert. Weiter geht es am 16. März mit Jazz und Blues des Zweimaurer Quartetts.

Im April stehen ein Konzert mit Lara Amalia, eine Ausstellung der Frauen der Eferdinger Künstlergilde und ein Konzert mit Schauspielerin und Sängerin Katharina Straßer auf dem Programm, die sich auf eine sehr persönliche Zeitreise durch die Geschichte des Austropops begibt. Bei den Kabarettisten fiel die Wahl heuer auf das Duo RaDeschnig, Stefan Leonhardsberger und Gernot Kulis.

Weitere bekannte Künstler, die in Aschach auftreten werden, sind Hans Theessink und Broadlahn.

Alle Infos zu den Terminen und Ticketreservierung unter www.spektrum-aschach.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper