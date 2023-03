Kulturstart an der Donau

Die englische Band mit Rosie Brown gibt am 14. April ein Gastspiel.

Die Tischlerei in Aschach startet in die neue Kultursaison. Nach der Sanierung und Wiedereröffnung mitten in der Pandemie im Herbst 2021 arbeitet der Kulturverein Spektrum mit Obfrau Gertrud Nachbaur nun verstärkt daran, das Kulturangebot auch über die Bezirksgrenzen hinaus bekannter zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen. "Die Tischlerei ist ein richtiges Kleinod für Kultur geworden, uns als Veranstalter gibt das einen richtigen Motivationsschub", sagt Nachbaur.