Kulturregion Wels bringt mit neuem Magazin Grenzen zum Verschwinden

Mehr als 100.000 Menschen in der Region Wels werden Mitte Juli in ihren Postkästen ein kostenloses Veranstaltungsmagazin vorfinden. Ein Verein unter dem Namen Kultur.Region.Wels versorgt künftig zehnmal im Jahr die Menschen mit Informationen aus der Kultur- und Brauchtumsszene.

Obmann Szilard Zimanyi beschreibt den neuen Zeitungstitel namens "Vielfalt" als Weiterentwicklung des Kulturmagazins "Wels erlebt", das einmal monatlich über das Amtsblatt verteilt wurde. "Vielfalt" ist das Nachfolgeprodukt.

"Während ich die Idee hatte, die vielen Kulturinitiativen in der Region zu bündeln, wünschten sich die Welser eine Ausdehnung ihres Kulturmagazins auf den Bezirk Wels-Land", schildert Zimanyi die Entstehungsgeschichte von "Vielfalt". Der Obmann der Lambacher Kulturinitiative O2 ist ein leidenschaftlicher Netzwerker. Sein Pendant auf Welser Seite ist Stefan Haslinger von der Dienststelle "Veranstaltungsservice und VHS".

Finanziert wird das neue Kulturmagazin von 20 Gemeinden. Wels und Marchtrenk stehen an der Spitze. Mit 50 Cent pro Einwohner und Jahr sind die Kosten überschaubar. Fünf Gemeinden im Bezirk blieben dem Verein bisher fern: "Was aber nicht ist, kann noch werden", zeigt sich Zimanyi optimistisch. Die Leaderregion Wels-Land (LEWEL) fördert die Publikation in der Startphase. Auf Unterstützung hofft der Verein auch aus der Wirtschaft. Neben Infos über Kulturtermine wird sich "Vielfalt" auch mit dem Brauchtum befassen: "Wir sind nicht abgehoben. Besonders für kleine Gemeinden sind genau solche Veranstaltungen identitätsstiftend", betont der der Obmann. Wie die meisten Vorstandsmitglieder engagiert sich Zimanyi ehrenamtlich. Als Mitarbeiter der Welser Kulturverwaltung ist Haslinger der einzige bezahlte Funktionär.

Um das Regionsdenken zu intensivieren, kann sich der Vereinsobmann auch gemeinsame Veranstaltungen vorstellen.

