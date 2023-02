Kultureller Nahversorger startet mit "Schärz im März"

Seit mehr als zwei Jahrzehnten sind Hemma Scheicher und Norbert Perchtold mit ihrer Hofbühne Tegernbach ein wichtiger kultureller Nahversorger. An die 50 Veranstaltungen organisieren die beiden ausgebildeten Schauspieler jedes Jahr in ihrem 1704 erbauten und denkmalgeschützten "Baumgartnerhof", der mit viel Einsatz in Schuss gehalten wird. Heuer steht etwa die Sanierung des Presshauses an.

"Die Besucher schätzen unser schönes, atmosphärisches Kulturambiente, dafür kommen die Leute zweidigst her, wie es so schön oberösterreichisch heißt", sagt die gebürtige Kärntnerin, die sich um den Veranstaltungsbetrieb und das Marketing kümmert, während ihr Partner der Handwerker und Techniker am Vierkanthof ist.

Noch Luft nach oben

Bei den Besucherzahlen liegt die Hofbühne wie viele Kulturveranstalter noch nicht bei den Kartenverkäufen wie vor der Pandemie. "Man wird bescheidener, aber durch die Lösung der Aufgaben in der Corona-Zeit gab es bei uns auch qualitative Verbesserungen", betont Scheicher. So schätzen die Besucher nun bei den Veranstaltungen das Kaffeehausambiente an kleinen Thonet-Tischen. Die Plätze werden nach Datum des Kaufes zugewiesen, freie Platzwahl gibt es nicht mehr. "Alle können entspannt reingehen und haben ihren fixen Sitzplatz."

Schriftsteller Robert Menasse liest erstmals in Tegernbach. Bild: APA/Herbert Pfarrhofer

Obwohl auch der Kulturbetrieb unter den gestiegenen Energiekosten stöhnt, bleibt man bei den Eintrittspreisen moderat. "Bei einem Großteil der Veranstaltungen liegen wir bei denselben Preisen wie vor drei, vier Jahren, bei einigen müssen wir um ein, zwei Euro erhöhen", sagt Scheicher.

Die Hofbühne startet mit 1. März in die neue Kultursaison. Gleich zu Beginn gibt es wieder die beliebte Kabarettserie "Schärz im März". Auftreten werden Walter Kammerhofer und Max Mayerhofer (1. 3.), The Schick Sisters (die ehemaligen Dornrosen, 3. 3.), Eva Maria Marold (8. 3.), Benedikt Mitmannsgruber (21. 3.) und die Impropheten (28. 3.).

"Wir haben heuer viele neue Gesichter auf der Bühne, was uns sehr freut, aber auch ein gewisses Risiko birgt", sagt Scheicher. Durch persönliche Bekanntschaften der Kulturveranstalterin treten erstmals der bekannte Schriftsteller Robert Menasse (13. 4.) sowie Stefano Bernardin mit "Hamlet – one man show" (4. 5.) in Tegernbach auf.

Für die jüngsten Hofbühnen-Besucher: „Die kleine Hexe“ des Theaters Tabor

Ergänzt wird das Programm mit Konzerten, Lesungen und beliebten Veranstaltungen wie dem "Tegernbacher Gstanzlsingen" und Kindertheaterstücken wie "Die kleine Hexe" (12. 3.) mit dem Theater Tabor.

Alle Termine und Karten unter www.hofbuehne.at

