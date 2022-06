Kulturama im Schloss Tollet zeigt die Vielfalt der Glaskunst

Nach der erfolgreichen Römerausstellung zeigt der Bezirksheimathausverein eine neue Ausstellung zum Thema Glas. Die Ausstellungsobjekte im Kulturama Schloss Tollet reichen von 2000 Jahre alten Gläsern aus der Römerzeit über Swarovski- und Gablonzer-Glaskunst bis hin zu Objekten aus Uranglas und Arbeiten der Glasmalerei Schlierbach.

"Es ist sicher unsere bisher schönste Ausstellung, bei der uns neben Museen und Glasherstellern auch Privatpersonen ihre besonderen Stücke zur Verfügung gestellt haben", sagt Obmann Ernst Martinek. Darunter sind auch Leihgaben des bekannten Wiener Familienunternehmens und k. u. k Hoflieferanten Lobmeyr, der einen Bezug zu Grieskirchen hat. Josef Lobmeyr kam 1792 in Grieskirchen zu Welt und lernte bei seinem Großonkel, der eine Glaserei betrieb, das Handwerk. Bekannt ist der Betrieb unter anderem für seine prächtigen Kristallluster. Zu sehen sind auch besondere Stücke von Josef Hoffmann, Vertreter der Wiener Werkstätte, und Adolf Loos. Mit dem "Glaslpfarrer" Johann Dopler, der in St. Marienkirchen an der Polsenz geboren wurde, gibt es einen weiteren regionalen Bezug. Dopler, der als Pfarrer in Weißenkirchen im Attergau wirkte, hatte eine umfangreiche Sammlung von "Freudenthaler Glas". Im Kulturama sind einige der typischen Freudenthaler Figurenflaschen zu sehen.

Gezeigt wird auch ein Film über die Glashütten in Schneegattern. In der Innviertler Ortschaft wurde nach einer mehr als 200 Jahre alten Ära die Glasproduktion 2009 eingestellt. Ehemalige Glasbläser und Mitarbeiter erzählen über die Geschichte und ihr Arbeitsleben.

Zur Ausstellung ist auch ein umfangreiches, 350 Seiten starkes Buch erschienen. (krai)

Die Ausstellung "LegendärGLAS Spektakulär.Schön" ist bis 6. November samstags, sonn- und feiertags von 13.30 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung (Tel. 0680-1260749) im Schloss Tollet zu sehen.