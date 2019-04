Kultur zur Baumblüte: Landlwochen feiern Jubiläum mit Gratiskonzert

BEZIRK GRIESKIRCHEN. Bei der bereits 20. Auflage der beliebten Kulturreihe finden heuer 45 Veranstaltungen statt.

Die Kultur treibt vielfältige Blüten, das beweisen heuer wieder regionale Kulturveranstalter und Künstler bei den Landlwochen, die seit mittlerweile 20 Jahren bestehen. Das Jubiläum wird mit 45 Veranstaltungen vom 25. April bis 13. Mai und einem Gratis-Eröffnungskonzert gefeiert. "Das ist unser Geschenk an die Grieskirchnerinnen und Grieskirchner und das treue Publikum", sagt Kurt Tischlinger, Obmann des Kulturforums Landl. Am Programm steht Musik von Mozart mit der Hausruck Philharmonie und Sopranistin Beate Ritter in der Stadtpfarrkirche. Die junge Grieskirchnerin arbeitet an der Staatsoper in Stuttgart.

Sie ist nur eines von vielen Bühnentalenten aus der Region, die das Programm gestalten werden. Den regionalen Künstlern ein Podium zu bieten, zieht sich seit dem Beginn vor zwei Jahrzehnten wie ein roter Faden durch die beliebte Veranstaltungsreihe. "Etwa 80 Prozent der Künstler, die auftreten, stammen aus der Region. Bei den Landlwochen ziehen auch die Kulturinstitutionen im Bezirk zwei Wochen lang an einem Strang", betont Tischlinger.

Die Hofbühne Tegernbach beispielsweise ist jedes Jahr dabei, heuer unter anderem mit dem beliebten Tegernbacher Gstanzlsingen (26. bis 28. April), einem Abend mit Sänger und Kabarettist Jo Strauss (2. Mai), dem Kinder- und Familienmusical "Das Dschungelbuch" (5. Mai) und einem Abend der großen Gefühle mit den Dornrosen (9. Mai).

Der Musiksommer Bad Schallerbach lädt zum Konzert "From Vienna to Liverpool – A Tribute to The Beatles" mit dem Janoska Ensemble, das sonst nur in berühmten Sälen wie der Carnegie Hall oder dem Wiener Musikverein zu erleben ist (3. Mai, Atrium Bad Schallerbach). Die Erneuerer des Wienerliedes, Martin Spengler & die foischn Wiener, spielen am 10. Mai im Atrium.

Im Landschloss Parz geht am Sonntag, 5. Mai, der Landltag mit 28 Volksmusik- und Volkstanzgruppen über die Bühne.

Krimiautorin Eva Rossmann ist ebenso im Landl zu Gast wie Schauspieler Heinz Marecek. Im Kulturama Schloss Tollet ist die Ausstellung "Kreiselmania" zu sehen, im Kulturgut-Hausruck in Geboltskirchen die Lego-Ausstellung "Steineversum".

Gefeiert wird auch das neue Netz über der Stadt Grieskirchen von Künstlerin Maria Treml mit einem Stadtfest am 26. April.

Das Programmheft liegt in allen Sparkassen und Raiffeisenbanken im Bezirk Grieskirchen auf. Online findet man das Programm unter: www.landlwoche.at

