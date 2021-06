Kultur- und Naturgenuss im Garten der Geheimnisse: Literaturschiff legt an

Der neue Kulturverein "Literaturschiff" rund um den gebürtigen Frahamer Christian Gsöllradl-Samhaber hat in den vergangenen Wochen Fahrt aufgenommen. Einer der besonderen Veranstaltungsorte für die Lesungen mit bekannten Autoren ist der Garten der Geheimnisse in Stroheim. In diesem Schaugarten kann man bei einem Besuch Natur- mit Kulturgenuss bestens verbinden.