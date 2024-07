Kulinarische und modische Neuzugänge in Wels

Neu in der Schmidtgasse: "Goldrausch"

Bis zu 80.000 Besucher zog die Welser Innenstadt an den vergangenen Sommerwochenenden an. Dort werden sie von einigen neuen Geschäften erwartet. "Wir sind dort, wo man im besten Fall sein kann", sagt Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair.

Kürzlich eröffnet hat etwa die Boutique "Goldrausch" in der Schmidtgasse. Das Geschäft ist aus der Cortana-Passage in das Lokal in A-Lage umgezogen, geboten werden italienische Damen- und Herrenmode.

Zögerliche Handelsriesen

Jenseits der Ringstraße hat kürzlich "Cheesy Wheely" in der Bäckergasse eröffnet: Jungunternehmer Emre Marcel kredenzt hier frische Pasta, die in einem Parmesanlaib geschwenkt wird. Einige Türen weiter hat sich mit der Schließung von "Con Via Tea" allerdings ein neuer Leerstand aufgetan.

Die ehemalige Bawag-Filiale wird ab Oktober umgebaut. Dort ist eine Filiale eines großen Unternehmens angedacht – eine solche sucht das Stadtmarketing auch für die ehemalige Deichmann-Filiale schräg gegenüber.

"Während wir in der Schmidtgasse viele eigentümergeführte Geschäfte haben, ist die Bäckergasse eher international aufgestellt," sagt Jungreithmair. Große Ketten seien derzeit aber eher zögerlich bei Erweiterungen. "Derzeit stehen aber auch in Wien, Salzburg und Linz Geschäfte in Bestlage leer – die Konkurrenz aus dem Onlinehandel ist enorm", sagt der Stadtmarketing-Chef.

Dennoch gebe es etwa für die Deichmann-Filiale immer wieder Interessenten. "Meist scheitert es dann an Kleinigkeiten, aber wir bleiben dran", sagt Jungreithmair. Am Ziel, auch internationale Unternehmen nach Wels zu holen, hält er aber fest: "Das erwartet gerade das junge Publikum. Wir sind mit diesen Unternehmen auch im Kontakt." Priorität hätten aber weiterhin die eigentümergeführten Geschäfte.

Insgesamt sei er mit der Situation zufrieden, sagt Jungreithmair: "Durch den Onlinehandel bewegen sich Standorte wie die Welser Innenstadt weg von einem Versorgungs- hin zu einem Freizeitangebot. Das funktioniert, aber nicht mit jedem Geschäftsmodell."

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer