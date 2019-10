Kulinarische Reise durchs Mostlandl

Zunächst in der ganz klassischen Variante mit Sauerkraut sowie in einer Variante, bei der die Blunzn-Tascherln in Öl knusprig gebraten und auf Salat serviert werden. Den Salat mariniert Schrank mit Mostkräuteressig und Leinöl. Viel Spaß mit dem Rezept!

